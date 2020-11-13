Региональный парламент пояснил свою позицию по принятому нормативно-правовому акту.

Подписав закон о приватизации глава региона выступил с его критикой. Разобрав все пункты претензий, депутаты сочли их некорректными, сообщает пресс-служба Заксобрания Владимирской области.Напомним, что вчера замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко выступил«Губернатор считает, что областной парламент сорвёт сроки и нарушит права бизнеса, гарантированные федеральным законом. На самом деле две недели – часть процедуры, которая длится около трёх месяцев.Налицо либо некомпетентность, либо осознанное манипулирование фактами», - сообщают в пресс-службе Законодательного собрания области.Отмечается, что правомерность закона доказал суд. А практика показала: все изменения в госпрограммы, которые вносились в ЗС с момента принятия закона, рассматривались максимально оперативно – максимум в течение одной рабочей недели.В пресс-службе отмечают, что опасения по поводу возможного затягивания сроков принятия программы - необоснованны. В законе о приватизации действительно указано: проект программа приватизации должен быть внесён не позднее 1 сентября текущего года. На основании этого глава региона сделал сомнительный вывод, что утверждение состоится не ранее 1 марта следующего года.«На самом деле 6 месяцев – предельные сроки. Но планы приватизации нужны, в том числе, для составления проекта бюджета, а он вносится до 1 ноября и в декабре уже принимается. Очевидно, что Законодательное Собрание будет рассматривать программу приватизации максимально оперативно», - поясняют свою позицию депутаты.Следует обратить внимание: проект закона о приватизации должен быть внесен не позднее 1 сентября, то есть если документ будет поступит ранее, соответственно, он раньше будет рассмотрен ЗС.Народные избранники напоминают, что способ утверждения плана приватизации – полномочия субъекта. Они считают, что такая процедура даже более легитимна, так как осуществляется гласно коллегиальным органом.«Указывается на, якобы, некорректную отсылку к практике других регионов, опыт которых использовался при разработке нормативно-правового акта. Программа утверждается законодательно в Московской, Орловской, Тверской и ряде других областей. В процессе разработки закона депутаты использовали их положительный опыт», - добавили в пресс-службе.Подробный анализ всех претензий губернатора заставляет сделать вывод: ни одна из них не является существенной и объективной, считают парламентарии.«На данный момент у депутатов нет оснований вносить изменения в детально проработанный и юридически грамотно написанный документ», - резюмировала пресс-служба ЗС.