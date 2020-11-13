Пиломатериалы из Владимирской области с готовностью покупают в Европе.

Пиломатериалы, а также деревянные изделия из Владимирской области с готовностью покупают в Европе. Наш регион уже не первый год экспортирует лес за рубеж, но в этом году дело пошло особенно успешно. В 2020 году объем экспорта лесоматериалов составил 25,738 тысячи кубометров, как сообщет региональное управление Россельхознадзора. Это в два раза больше, чем за прошый период. В основном, это пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Есть спрос и на изделия из древесины и крепежный упаковочный материал.Продажа леса за границу осуществляется под контролем управления Россельхознадзора. Вся продукция соответствует фитосанитарным требованиям, проходит предотгрузочный досмотр и лабораторные исследования, в том числе, свзанные с пандемией коронавируса.