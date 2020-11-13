Учитель истории и обществознания ковровской школы №17 Анна Тюкова, представившая урок-практикум «Фронт и тыл: организация обороны в годы войны», признана победителем в номинации «Лучший урок истории».

Как сообщает пресс-служба администрации области, преподаватель истории и обществознания школы №17 г. Коврова Анна Тюкова победила в Международном конкурсе методических разработок учителей «Уроки Победы». В этом году он был посвящён 75-летию победы в Великой Отечественной войне.Анна Тюкова представила на конкурс урок-практикум «Фронт и тыл: организация обороны в годы войны». Он получил первое место в номинации «Лучший урок истории».В конкурсе приняли участие 15 тысяч претендентов из России и десятков зарубежных стран. Жюри определяло победителей в 11 предметных номинациях. Финалистами стали по три участника в каждой из номинаций. В номинации «Лучший урок истории» участвовало 60 учителей.Из-за сложной эпидемиологической обстановки финал состоялся в онлайн-формате.В 75 материалов лауреатов проекта вошли в специальный сборник, доступный на сайте конкурса https://prosv.ru/pobeda/10.html – там можно посмотреть и урок-практикум Анны Тюковой «Фронт и тыл: организация обороны в годы войны».Организаторами конкурса выступили Российское историческое общество и фонд «История Отечества» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и группой компаний «Просвещение».