Для ребят в возрасте до 18 лет лекарства имеют противопоказания.

На «коронавирусном» брифинге директор департамента здравоохранения Елена Утёмова рассказала СМИ, что доля владимирских детей, болеющих Covid-19, не больше 1% от всех инфицированных.«Детям не дают разработанные препараты от ковида. Лекарства имеют противопоказания для подростков до 18 лет. Им назначают противовирусные», - подчеркнула она.Добавим, что при простудных болезнях дети получают противовирусные средства, которые снижают шанс заразиться коронавирусом.