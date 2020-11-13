Сотрудники администрации Владимира совместно с общественниками сегодня закрашивали граффити с контактами наркодиллеров на стенах зданий и заборах.

Сотрудники администрации Владимира совместно с общественниками сегодня закрашивали граффити с контактами наркодиллеров на стенах зданий и заборах.Обычно, это объявление написанное по трафарету , с предложением работы. В нём неизвестные обещают заработок от 10 тысяч рублей в день, рядом адрес сайта, который занимается распространением наркотиков. Таких надписей за год во Владимире закрашивается от семи до восьми тысяч. Только за последние 2 недели убрали уже более двухсот. Но объявления вновь появляются на тех же местах, часто рядом со школами, поэтому городские власти прибегают к помощи волонтёров. Общественная организация "Родительский комитет Владимирской области". имеет свою открытую группу в WhatsApp, туда любой может написать о замеченных на улицах города нелегальных объявлениях. Так же можно обратиться в свою управляющую компанию.Ирина Баранова, волонтёр, член общественной организации "Родительский комитет" г. Владимира:- Переживаю за наших подростков. Я делала обращение и в соцсетях, то есть обращалась к жителям города Владимира. Обратите внимание, что такая подобная информация. Также эти объявления есть и на бумажных носителях. Призывала людей прямо обрывать их, где они видят . Потому что люди даже, как я поняла, не обращают внимание, не подозревают , не понимают какую эти объявления несут информацию.