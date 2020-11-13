Владимирский тележурналист Алексей Домнин представил свой трёхсерийный документальный фильм "Цена Победы".
Владимирский
тележурналист Алексей Домнин представил
свой
трёхсерийный документальный
фильм "Цена Победы".
Презентация прошла в пресс-центре Союза Журналистов
Владимирской области.
Сериал, посмотреть его можно
в видеоблоге автора "Владимирская Русь" , посвящен
истории
города Владимира
в военные годы.
В первой части рассказывается о том, как жители областного цента
встретили
сообщение о начале войны, возводили
линию укреплений вокруг города и праздновали День Победы.
Во второй части
своими воспоминаниями делятся очевидцы тех далёких
событий, третий фильм посвящен героям войны, в чью честь названы улицы Владимира-Евегений Пичугин, Николай Гастелло, Николай Каманин
многие другие.
Повод для создания вот этих фильмов это юбилей, который в этом году отмечается - 75 лет победы. Несколько дней, сразу скажу, думал над названием и решил назвать "Цена Победы"- то есть это та цена, которую весь советский народ вложил в ту самую победу. И действительно, современное поколение, наверное, память о той войне уже уходит . Я еще помню своих дедушек, но кто помоложе уже, наверное, этого не помнит и лично не видел - может судить только по рассказам. Хотя я лично могу судить только по рассказам, Честно скажу, один из моих дедушек, который прошел всю войну, он никогда не рассказывал моему папе, то есть своему сыну об этой войне