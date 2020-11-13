Владимирский тележурналист Алексей Домнин представил свой трёхсерийный документальный фильм "Цена Победы".

Владимирскийтележурналист Алексей Домнин представилсвойтрёхсерийный документальныйфильм "Цена Победы".Презентация прошла в пресс-центре Союза ЖурналистовВладимирской области.Сериал, посмотреть его можнов видеоблоге автора "Владимирская Русь" , посвященисториигорода Владимирав военные годы.В первой части рассказывается о том, как жители областного центавстретилисообщение о начале войны, возводилилинию укреплений вокруг города и праздновали День Победы.Во второй частисвоими воспоминаниями делятся очевидцы тех далёкихсобытий, третий фильм посвящен героям войны, в чью честь названы улицы Владимира-Евегений Пичугин, Николай Гастелло, Николай Каманинмногие другие.Повод для создания вот этих фильмов это юбилей, который в этом году отмечается - 75 лет победы. Несколько дней, сразу скажу, думал над названием и решил назвать "Цена Победы"- то есть это та цена, которую весь советский народ вложил в ту самую победу. И действительно, современное поколение, наверное, память о той войне уже уходит . Я еще помню своих дедушек, но кто помоложе уже, наверное, этого не помнит и лично не видел - может судить только по рассказам. Хотя я лично могу судить только по рассказам, Честно скажу, один из моих дедушек, который прошел всю войну, он никогда не рассказывал моему папе, то есть своему сыну об этой войне