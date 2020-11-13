Как ими пользоваться? И что о них думают сами владельцы владимирских кафе и ресторанов?

И с сегодняшнего дня в регионе начали действовать QR-коды для посещения ресторанов и кафе. Как ими пользоваться? И что о них думают сами владельцы владимирских кафе и ресторанов? узнала наш корреспондент Юлия Шувалова- Вы берете, нажимаете камеру, наводите на QR-код. Он видите сверху открылся. Все больше ничего не нужно.-Там нужно зарегистрироваться?-Вы не регистрируетесь. Плохое слово.Вы фактически оставляете свой контакт -без фамилии , без имени, без отчества.Владимирский ресторатор Артём Силонов объясняет своей гостье, как работают QR-коды : посетители на входе , по сути официально подтверждают свой визит в кафе или ресторан. И если среди них есть люди с положительным тестом на коронавирус, все остальные получат уведомление об этом. Артём Силонов один из предпринимателей обратившихся с публичным письмом в адрес губернатора. Ранее владельцы владимирских кафе пожаловались, что их заведения терпят убытки из-за запрета на работу в ночное время.В результате рестораторы получили "двухчасовое послабление" и могут работать до часу ночи. Но зато с QR - кодами.Артём Силонов, предприниматель:- Тут мы находимся между двух огней. Первый вариант - мы закрываемся вообще. Второй вариант - мы работаем с небольшими неудобствами. Мы выбрали второй путь. Большинством голосов. Безусловно есть несогласные какие-то, но мы настолько в сфере общепита и в индустрии гостеприимства настолько разнообразные, что сформировать одну историю удобную для всех практически невозможно. Мне очень нравится фраза "Консенсус - это когда недовольны обе стороны".Получить QR-код обязаны все организации общественного питания, в том числе и столовые, рассказывают в департаменте цифрового развития.Сергей Орлов, директор департамента цифрового развития Владимирской области:- Заведение не может с сегодняшнего дня работать, если оно не зарегистрировано в этой системе. Соответственно, если клиенты не могут оставить отметку, зарегистрироваться в системе сбора данных о том, кто посещал какое заведение.Правда, пока к новой системе подключились всего порядка четырехсот пятидесяти заведений региона. И сегодня просканироватьQR-код посетителей просили далеко не везде.-QR-код, чтобы сделать заказ нужен какой-то? Или вы без него? Сейчас девушка, вроде без него?-Ну вообще нужно, но сегодня всё равно все начинают говорить, что телефоны ни у кого не работают. Делайте просто заказ.-СпасибоПомогут ли QR-коды сократить уровень заболеваемости коронавирусом - большой вопрос. Учитывая то, что ждать результатов теста, как положительных , так и отрицательных , жителям тридцать третьего региона сейчас приходится несколько недель, пришедшее на телефон уведомление уже может быть неактуальным. Но областные чиновники надеются , что Кью Ар кОды все равно заставят людей быть более осторожными. И в целом уменьшат количество посетителей заведений общепита.Виктория Кулыгина, директор департамента предпринимательства Владимирской области:- Указ губернатора 38, в него внесены изменения. За столиком не должно присутствовать более 6 человек. А загруженность зала, в котором оказываются услуги общественного питания, не должна превышать 50 %. Мы уменьшаем количество одновременного обслуживания посетителей.Под запретом теперь и проведение развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах. Кооперативы отменены до первого декабря. Но владимирские предприниматели все-таки надеяться, что благодаря QR-кодам количество заболевших снизится и люди все-таки смогут отметить новогодние праздники в весёлой компании.Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир".