И это на 5 случаев больше, чем накануне. А ещё – у нас новый антирекорд. Меньше заболевших за сутки было только в среду. Всего больных теперь 11 041. Летальных исходов за последние сутки – 0. Мы
<a href="https://33live.ru/novosti/13-11-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-123-novyx-zarazhyonnyx-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки 123 новых заражённых коронавирусом</a> - И это на 5 случаев больше, чем накануне. А ещё – у нас новый антирекорд. Меньше заболевших за сутки было только в среду. Всего больных теперь 11 041. Летальных исходов за последние сутки – 0. Мы
[url=https://33live.ru/novosti/13-11-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-123-novyx-zarazhyonnyx-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки 123 новых заражённых коронавирусом[/url] - И это на 5 случаев больше, чем накануне. А ещё – у нас новый антирекорд. Меньше заболевших за сутки было только в среду. Всего больных теперь 11 041. Летальных исходов за последние сутки – 0. Мы