И это на 5 случаев больше, чем накануне. А ещё – у нас новый антирекорд. Меньше заболевших за сутки было только в среду. Всего больных теперь 11 041. Летальных исходов за последние сутки – 0. Мы

И это на 5 случаев больше, чем накануне. А ещё – у нас новый антирекорд. Меньше заболевших за сутки было только в среду. Всего больных теперь 11 041. Летальных исходов за последние сутки – 0. Мы продолжаем держаться и не умирать от коронавируса, начиная с субботы. Общая смертность от новой заразы во Владимирской области по-прежнему