В проекте бюджета на 2021 год урезана сумма на содержание высшего руководства обладминистрации.

На 2021 год планируемые доходы бюджета региона составляют почти 70 млрд рублей. Расходы – 74,5 млрд. Администрация Владимирской области внесла проект бюджета будущего года на рассмотрение депутатов.Из-за пандемии коронавируса ожидаемо прогнозируется снижение налоговых и неналоговых поступлений. В 2020 году сумма потерь составит около 1 млрд рублей.Интересно, что по сравнению с 2018 годом содержание чиновников из высшего руководства Белого дома планируется урезать почти на 20%.