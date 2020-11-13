Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области обратились в администрацию регионального центра и к подрядчику, выполнившему благоустройство дворовой территории дома № 40 во Владимире, с просьбой устранить недочеты.

Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области обратились в администрацию регионального центра и к подрядчику, выполнившему благоустройство дворовой территории дома № 40 во Владимире, с просьбой устранить недочеты.Дело в том, что тротуар во дворе, благоустроенном в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в дождливую погоду превращается в сплошную лужу, а зимой – в гололед. Не добившись исправления ошибок от подрядчика, жильцы дома обратились на прямую линию сПрезидентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным.История началась три года назад, когда в рамках федеральной программы во двор дома № 40 на улице Юбилейной во Владимире пришел долгожданный ремонт. Было принято решение – чтобы избавиться от луж и гололеда, сделать в асфальте штробы. Но это проблему не решило, а лишь добавило неудобств – выемки стали настоящим препятствием для детей и пожилых граждан. В результате еще через год штробы закатали в асфальт, и лужи вернулись на прежне место.Активисты ОНФ обратились с этим вопросом к чиновникам, но те развели руками, сообщив, что скопление воды не является гарантийным случаем.«Мы запросили проект благоустройства территории со схемой вертикальной планировки, а также хотим взглянуть на съемку этого места, которую должен был выполнить подрядчик по завершении работ. Так просто мы это не оставим. Если нет ливневки, то необходимо было организовать хотя бы уклон, чтобы отвести воду с дороги», – пояснил эксперт регионального отделения ОНФ во Владимирской области Антон Ерофеев.