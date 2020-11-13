Справедливости удалось добиться через суд.

Жительница Вязниковского района состоит на диспансерном учете в Нововязниковской поликлинике районной больницы. У неё диагностированы: ИБС стенокардия, гипертоническая болезнь III стадии, сахарный диабет II стадии. В 2018 году у пациентки обнаружили рак левой молочной железы. Она является инвалидом II группы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.В этом году лекарства, прописанные врачом, она была вынуждена покупать за свой счёт.«Прокурор потребовал обязать Вязниковскую районную больницу обеспечить её необходимыми препаратами», - добавили в пресс-службе ведомства.Иск удовлетворён. Надзорный орган контролирует обеспечение женщины медикаментами.