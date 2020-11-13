Шестые сутки подряд от ковида в регионе никто не умирает.

Новый антирекорд установила Владимирская область 13 ноября по заболеваемости коронавирусом. За минувший день ещё 123 жителя региона заразились Covid-19. Это на пять больше, чем днём ранее.В целом за период пандемии вирус подхватил 11 041 владимирец. Из них - 8 282 выздоровели, 277 - скончались. Остальные продолжают болеть. Интересно, что по официальной статистике в 33-ем регионе от ковида уже шестые сутки никто не умирает.Добавим, что за 12 ноября исцелился 121 пациент.В целом по стране выявили ещё 21 983 случая заболевания.