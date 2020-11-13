Не удалось спасти 50-летнюю женщину, которая умерла от осложнений, вызванных инфекцией.

За сутки в Костромской области коронавирус выявили у 138 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.Среди них - 66 жителей Костромы. По 11 новых случаев заболевания диагностировано в Буе и Костромском районе, по пять — в Шарье, Антропово, Галиче. По четыре человека подхватили болезнь в Вохме и Чухломе, по трое инфицированы в Пыщуге и Галичском районе. Ещё по два пациента добавилось в Макарьеве, Судиславле, а также в Кадыйском, Пыщугском, Буйском районах. По одному человеку зарегистрировано - в Нерехте, Солигаличе, Островском, Нее, Мантурово, а также в Чухломском, Шарьинском, Островском, Макарьевском и Нерехтском районах.Не удалось спасти 50-летнюю женщину, которая умерла от осложнений, вызванных инфекцией. Всего за 2020 год побороли болезнь 5914 жителей региона. За сутки выздоровели 111 пациентов.В стационарах сейчас находится 715 заболевших, с подтверждённым диагнозом – 362. На дому лечатся – 2606.За весь период пандемии в Костромской области вирус выявлен у 9051 человек.