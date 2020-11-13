Фигурант обвиняется в разбое, хулиганстве и угрозе убийством.

В марте текущего года в МО МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из торговых центров города Гусь-Хрустальный. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что инициатором конфликта стал 21-летний местный житель. Демонстрируя канцелярский нож, злоумышленник угрожал расправой одному из граждан, снимавшему конфликт на мобильный телефон.По результатам проведенных проверок в отношении фигуранта были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством).Кроме того, в ходе следствия установлена причастность обвиняемого к совершению разбоя.Злоумышленник на одной из местных автостоянок нанес несколько ударов местному жителю, после чего потребовал отдать ему имевшиеся у потерпевшего наручные часы. Испугавшись за свою жизнь, молодой человек выполнил требование, после чего обвиняемый скрылся. Впоследствии в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).На период следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.