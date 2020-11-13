Эффективно ли используется городская собственность? Задумался житель города Владимира. Михаил Пушкарев обеспокоен ситуацией с бывшим мусоросжигательным заводом на улице Добросельской. Он

Эффективно ли используется городская собственность? Задумался житель города Владимира. Михаил Пушкарев обеспокоен ситуацией с бывшим мусоросжигательным заводом на улице Добросельской. Он говорит, что в данный момент территория находится в оперативном управлении МКУ «Благоустройства». Но по его мнению, данную территорию и само здание можно использовать гораздо эффективнее. Михаил Пушкарёв, местный житель: Задача такая. Задача, значит, привлечь