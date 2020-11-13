По данному факту возбуждены уголовные дела.

Трое жителей Александровского района направляли в миграционный отдел фиктивные уведомления о приезде иностранцев. В документах они указывали, что гости нашей страны будут жить в их квартирах. На деле – жильё не предоставлялось. Об этом сообщаем УМВД региона.33-летняя женщина пыталась «приютить» у себя четверых мигрантов, а двое других александровцев – подали девять уведомлений о приезде граждан соседних государств.За фиктивную постановку на учёт в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.