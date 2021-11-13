Инцидент произошёл в начале ноября: тогда в полицию обратилась жительница областного центра с...

Инцидент произошёл в начале ноября: тогда в полицию обратилась жительница областного центра с заявлением. Из её квартиры пропали инструменты и хозяйственная утварь на сумму около 7 000 рублей. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обратили внимание на разбитое окно балконной двери, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Вскоре полицейским удалось обнаружить похитителя - им оказался 34-летний владимирец, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Он признался, что знал об отсутствии хозяев квартиры, через балкон попал в чужое жилище, забрал ценное имущество и скрылся. Похищенное частично удалось изъять полицейским.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.