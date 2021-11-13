Накануне в Муроме на Промышленном проезде произошёл пожар в 1-этажном здании. Сотрудниками МЧС было...

Накануне в Муроме на Промышленном проезде произошёл пожар в 1-этажном здании. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться, и после отключения электроэнергии ликвидировали горение трансформатора и электрического кабеля на площади 25 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На тушение пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.