Генеральный директор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков объяснил причины, по которым быстрее всего жилье дорожало в столичных районах Теплый Стан, Северное Бутово и Гольяново.

Генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков объяснил причины, по которым быстрее всего жилье дорожало в столичных районах Теплый Стан, Северное Бутово и Гольяново.Самый заметный рост цен за квадратный метр на вторичном рынке недвижимости в Москве за три года продемонстрировал район Теплый стан. Жилье подорожало на 90,71%. В Северном Бутово этот показатель составил 83,93%, а в Гольяново – 82,52%.Эксперты отмечают, что за последние годы цены на квартиры росли быстрее ожидаемого. Считается, что в норме за год квадратный метр будет дорожать на семь – десять процентов.При этом на ценность жилья в каждом конкретном районе влияет целый ряд факторов:новое жилое строительство в окрестностях,недооцененность, бывшая до этого,улучшение транспортной доступности,экологические показатели района."Если говорить конкретно по районам, то в Теплом Стане есть хороший парк, который называется Ландшафтным заказником, а также сразу три станции метро", – заметил Валерий Летенков. Кроме того, в районе возведены дома высокого класса, которые оказали заметное влияние на среднюю стоимость квадратного метра.Северное Бутово, заметил эксперт, ранее считалось едва ли не пригородом. Из-за этого жилье там было сильно недооценено. Сейчас же статус района вырос, что и повлияло на цены.Гольяново тоже не считалось тем районом, куда люди стремятся переехать жить. Причин было несколько: промзоны, большое число общежитий и высокая криминальная обстановка. Сейчас промзоны застраиваются жильем, под снос идут и ветхие дома, на месте которых появляются новостройки с более высокой стоимостью квадратного метра.В целом же, заметил Генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы", цены на жилье выросли по всей Москве. Главным фактором послужила льготная ипотека."Резкого падения цен на рынке жилья Москвы точно не будет. Сейчас сегмент находится в определённой тишине, но спрос есть", – предупредил Валерий Летенков.