Большинство российских регионов уже вышло из объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным очередной с начала пандемии коронавируса нерабочей недели. Однако для многих компаний, оценивших возможность снижения издержек за счет отказа от офиса, удаленный формат работы стал привычной реальностью еще с 2020 года. Впрочем, и удаленка, и школьные дистанты по-прежнему активно раздражают многих: и граждан, и работодателей, и родителей школьников и учащихся вузов. В то же время, представители международного экспертного сообщества все чаще выступают в поддержку введения практики работы и учебы в удаленном формате. Позиции, признающей будущее именно за такой формой взаимодействия между работодателями и их сотрудниками во всех областях, где это возможно, придерживается и генеральный директор TTISI Россия, эксперт в сфере HR-tech Василий Пигин. Об этом он рассказал порталу Дни.ру.

Большинство российских регионов уже вышло из объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным очередной с начала пандемии коронавируса нерабочей недели. Однако для многих компаний, оценивших возможность снижения издержек за счет отказа от офиса, удаленный формат работы стал привычной реальностью еще с 2020 года. Впрочем, и удаленка, и школьные дистанты по-прежнему активно раздражают многих: и граждан, и работодателей, и родителей школьников и учащихся вузов. В то же время, представители международного экспертного сообщества все чаще выступают в поддержку введения практики работы и учебы в удаленном формате.Позиции, признающей будущее именно за такой формой взаимодействия между работодателями и их сотрудниками во всех областях, где это возможно, придерживается и генеральный директор TTISI Россия, эксперт в сфере HR-tech Василий Пигин. Об этом он рассказал порталу "Дни.ру".Как генеральный директор я убежден, что работа вне офиса – это колоссальное конкурентное преимущество и для руководителя, и для сотрудников. Плюсы для меня, как для владельца бизнеса, очевидны. При удаленке не нужно обеспечивать работника рабочим местом и сопутствующей инфраструктурой (интернет, кулер, техника, охрана). К тому же, совсем не обязательно привязываться к определенному месту: это ведь отлично, что в XXI веке человек может выбрать локацию себе по душе, будь то коворкинг, кафе или даже пляж.Работу, которую раньше выполнял один, можно раздробить на составляющие и раздать нескольким сотрудникам, во-первых, часто за меньшие по итогам деньги, а во-вторых, в соответствии с их психотипажами. К примеру, для выполнения условной задачи нужно быть одновременно аккуратным, убедительным и разговорчивым. Но в одном человеке такие черты редко встретишь.Годами я слышал от коллег-предпринимателей, что «сотрудники дома работают хуже». Сегодня же я понимаю, что это не так, основываясь на практике. Это их начальник не умеет руководить в условиях новой реальности. Грубо говоря, раньше от начальника больше требовался древний инструментарий надсмотрщика, сегодня же руководитель должен иметь совершенно иные умения в приоритете: мотивировать, вдохновлять, подбирать фронт работ, учитывая особенности личности.Я считаю, что именно способность разбираться в людях – ключевой навык современного руководителя. Даже видео не всегда обеспечивает понимание настроения человека и реальную ситуацию. Нужно буквально по голосу или по стилю сообщения в мессенджере понимать, что на самом деле происходит. А еще лучше – предугадывать. Руководителю необходимо четко понимать, с какими задачами человек справится, а где будут проблемы. Для этого стоит серьезно поучиться деловой психологии и технологиям оценки персонала.Не самый приятный пример, но просто представьте, что вы ослепли, и вам приходится руководить с закрытыми глазами, воспринимая большинство информации на слух. Да, с непривычки это на порядок сложнее. Но вполне возможно.TTISI Россия перешла на удаленный формат взаимодействия между членами команды еще в 2015 году. Проблем с организацией инфраструктуры у нас не возникло. Некоторые сложности были при автоматизации работы с клиентами, многие из которых в те времена скептически относились к нашему новому формату. Вначале для многих это было странно и даже болезненно, но адаптация заняла значительно меньше времени, чем можно было бы предположить, максимум полгода. Самым сложным было не научиться работать по телефону, через мессенджеры и различные приложения, а именно организовывать себя и других. Для этих целей мы воспользовались инструментами оценки персонала, которые разрабатывает и внедряет наша компания. С помощью профессиональных тестов мы определили психотипажи друг друга и, проведя командный тренинг, выявили сильные и слабые стороны, в частности, в наших коммуникациях. Это предотвратило многие проблемы. Сейчас подобные инструменты доступны абсолютно всем, независимо от объемов бизнеса. Это тот тип вложений, которые отбиваются наиболее быстро за счет снижения широкого ряда рисков.Окончательно я убедился, что схема удаленки работает, когда понял, что могу принимать на работу новых сотрудников онлайн. Кроме того, я смог рассматривать резюме не только москвичей. Это позволило снизить ряд издержек, а также шире взглянуть на рынок труда, подбирая в команду тех, кто впишется в нее со 100% вероятностью и останется надолго.Времена пандемии команда перенесла с оптимизмом. Откровенно говоря, удаленка сработала нам только на руку, поскольку к этому времени мы успешно вели бизнес онлайн и понимали, что лучше наших конкурентов адаптированы к условиям новой реальности.Более того, в тех отраслях и сферах, где она возможна по своей сути, удаленка еще и экологична в самом широком смысле слова. Сегодня, например, мы больше не используем бумагу. Нам удалось за считанные недели перейти на электронный документооборот.За это время мы практически перестали пользоваться автомобилями. И уменьшили выбросы углекислого газа в атмосферу. Кстати, мои слова подтверждают и исследования немецких ученых. Согласно данным Берлинского института научного прогнозирования и оценки технологий, если хотя бы четверть сотрудников перевести на дистанционку, выбросы углекислого газа уменьшатся на 3,2 млн. тонн в год. Если же отправить на удаленку 40% персонала, снижение будет еще более значительным и составит до 5,4 млн. тонн в год.К аналогичным выводам пришли и британские исследователи: экологическая организация Carbon Trust считает, что уже сейчас в Европе отмечается значительное снижение выбросов углекислого газа из-за того, что большое число людей в течение последнего года работали из дома.5 фишек из личного опыта для комфортной удаленкиИтак, чему научила меня удаленка?Моментально организовывать совещания по Zoom.Быстро вычленять суть проблем, которые звучат на удаленных совещаниях, и безошибочно делегировать их нужным людям.Бегло владеть несколькими компьютерными программами и интернет-сервисами, которые помогают налаживать координацию и управление коллективом.Быстро печатать десятью пальцами.Учиться больше работать на слух, чем «глазами».Не могу не сказать отдельно про учебный дистант, поскольку эта тема болезненна действительно для многих. Единственная возможность для некоторых родителей не сойти в таких условиях (собственная вынужденная удаленная работа, плюс организация дня школьника), это рассматривать подобный режим, как инвестицию в будущее чада.Я уверен, что вместо офиса и присмотра за работой сотрудников в нем, нужно вкладываться в воспитание у подчиненных самостоятельности, навыков удаленной коммуникации и автоматизации везде, где это возможно. Думаю, что еще мы застанем времена, когда не только в интеллектуальных индустриях, но даже на стройке смогут работать дроны, а их высококвалифицированные операторы будут попивать кофе, наблюдая из дома за их работой.При этом все, что касается образования, наталкивается на родительский скепсис по отношению к дистанционке. Одни считают, что подрастающее поколение не способно к подобному формату обучения в принципе, дескать, слишком много соблазнов при кажущемся отсутствии жесткого контроля. Других напрягает сам факт нахождения детей дома, так как работать на удаленке становится гораздо сложнее. Я считаю, что эти временные трудности, на самом деле, в долгосрочной перспективе принесут пользу. Ведь если дети приобретают навык обучения и коммуникации в удаленном формате в нежном возрасте, адаптируются к такому режиму, пусть и непонятному их родителям, то в дальнейшем они станут не только более гибкими, но и объективно более счастливыми. Я убежден, что дистанционное образование позволит подрастающему поколению быстрее повзрослеть и взять ответственность на себя, а также стать максимально конкурентоспособными в этом изменяющемся мире.