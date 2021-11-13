В Юрьев-Польском районе компания по заготовке древесины незаконно поставила московскому предпринимателю 30 кубометров пиломатериалов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Сотрудник ..

В Юрьев-Польском районе компания по заготовке древесины незаконно поставила московскому предпринимателю 30 кубометров пиломатериалов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.Сотрудник ведомства 11 октября выявил, что сырьё вывезли из фитосанитарной зоны без оформления карантинного сертификата, который подтверждает отсутствие вредителей.В начале ноября против фирмы-нарушителя возбудили административное дело.