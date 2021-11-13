Судебные приставы Ковровского района взыскали с должника по алиментам 200 тысяч рублей. Мужчина...

Судебные приставы Ковровского района взыскали с должника по алиментам 200 тысяч рублей.Мужчина обязан уплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно, однако свои родительские обязательства 41-летний ковровчанин не спешил. Официально трудоустроенным он не числился, поэтому никаких отчислений на счёт дочери не переводил. В результате образовалась задолженность.Когда мужчина собрался лететь на отдых, его не выпустили за пределы РФ. Чтобы поездка не сорвалась, ковровчанину пришлось на месте оплатить 200 тысяч рублей своему ребёнку.