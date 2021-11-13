По мнению специалиста, люди с некоторыми именами ближайшие три месяца станут настоящими везунчиками

По мнению специалиста, люди с некоторыми именами ближайшие три месяца станут настоящими везунчикамиКонец осени – отличное время, чтобы начать ставить цели на следующий год и проставить все точки в незавершенных делах как в финансовой, так и в любовной сфере. Если прикладывать максимум усилий, то все планы обязательно осуществятся. Однако нумерологи считают, что некоторым людям ближайшие три месяца повезет намного больше, чем другим.По мнению астролога и нумеролога Михаила Филоненко, невероятная удача в делах будет сопутствовать лишь небольшому списку счастливчиком. Специалист назвал имена людей, которых в ноябре и декабре этого года, как и январе грядущего, ждет успех в разных сферах.Любовь и отношенияКак отмечает Филоненко, особенно остро ощутить на себе трепет прекрасного чувства ближайшие три месяца смогут все Ани, Александры, Тани, Светы и Оксаны. Женщинам с этими именами посчастливится прочувствовать любовь во всех ее проявлениях.Некоторым мужчинам в любовных делах повезет не меньше, чем вышеперечисленным дамам. Все, кого зовут Миша, Вадим, Тимур, Саша и Игорь, смогут ощутить страсть и раскрыть свою мужскую энергию с новой силой.ФинансыПо мнению астролога, в следующие три месяца обладатели небольшого списка имен легко смогут обзавестись неплохой суммой на денежном счете. Это касается всех мужчин, которых зовут Саша, Миша, Владимир, Сергей и Тимур. А также женщин, которые являются обладательницами имен: Юлия, Оксана, Олеся, Гульнара и Зульфия.Филоненко утверждает, что у людей с вышеперечисленными именами не только прибавится купюр в кошельке, но и совершенно изменится энергетика. Им будет везти абсолютно во всем, за что бы они не взялись – это ощутят даже те, кто будут просто находиться рядом с ними.