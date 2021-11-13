Сотрудница Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи в суде оспорит приказ об...

Сотрудница "Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи" в суде оспорит приказ об отстранении от работы и обязании произвести перерасчет заработной платы за период простоя. Об этом сообщает пресс-служба муромского городского суда.Известно, что женщину отстранили от работы из-за отказа от прививки. Медик считает, что принуждение к вакцинации недопустимо, и отстранение от работы в этом случае является незаконным.