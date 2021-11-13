Вчера в регионе прошёл первый снегопад. На всей территории области для уборки снега на дорогах...

Вчера в регионе прошёл первый снегопад. На всей территории области для уборки снега на дорогах вышло 114 единиц дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики, пишет пресс-служба мэрии.Также на улицах города рассыпали почти 1,5 тысячи тонн песко-соляных смесей, чтобы не допустить гололедицы. На протяжении суток дежурные службы ведут мониторинг последствий непогоды.