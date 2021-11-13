В этот день православная церковь чтит память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.

В этот деньправославная церковь чтит память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.ИсторияЧтобы узнать, какой сегодня праздник, нужно обратиться к истории.13 ноября 2021 года верующие вспоминают святых, которые жили в пещерах Киево-Печерского монастыря. Предание гласит, чтопреподобные Спиридон и Никодим три десятка лет пекли просфоры, тем самым выполняя свое послушание.Как-то раз печь загорелась, но преподобные сумели погасить пламя и при этом не пострадали. Поэтому в народе Никодима и Спиридона называют хранителями дома от пожара.Что нельзя делать 13 ноябряВ этот церковный праздник нельзя ссориться иконфликтовать, чтобы не навлечь на себя неудачу. Нельзя разговаривать с незнакомцами, иначе можно притянуть негативную энергетику. Также на Никодимов день нерекомендуется просить знакомых и родных помочь с работой, иначе будущее трудоустройство не принесет денежной стабильности.Нельзя в этот православный праздник поднимать оторвавшуюся от одежды и упавшую на землю пуговицу, иначе человеку грозит сглаз. Если вы нашлиденьги, то не тратьте их на себя – это плохо кончится. Лучше отдатьнуждающимся.Приметы и традицииВ этот церковный праздник народ также отмечает Никодимов день. Наши предки в данный православный праздник переводили кур в зимниезакуты. Из мяса этой птицы готовили разныеблюда. Кроме того, 13 ноября справляли праздник рыболовы. Охотники выходилина первую заячью охоту по первому снегу, а вечером готовили ужин из мяса кролика.Если 13 ноября дует сильный ветер — нежди тепла.Яркие звезды на ночном небе 13 ноября– к хорошей зиме.Мокрый снег 13 ноября — грядет морозная зима.Воробьи громко чирикают 13 ноября —будет теплая погода.Если 13 ноября снег пошел хлопьями — тоже ктеплой зиме.