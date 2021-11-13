Похищенный автомобиль злоумышленник разобрал и сбыл по частям, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению...

Оперуполномоченные УУР ГУ МВД по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО задержали приезжего мужчину по подозрению в краже арендованного автомобиля.Следствием установлено, что злоумышленник в сети Интернет приобрел поддельный аккаунт для регистрации на сайте аренды автомобилей. После этого он арендовал автомобиль «Рено-Аркана» стоимостью более 1 миллиона рублей, внес залог, совершил поездку и в одном из городов Московской области демонтировал специальное оборудование, позволяющие отслеживать маршрут передвижения транспортного средства. В дальнейшем похищенный автомобиль злоумышленник разобрал и сбыл по частям, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.После того, как представители организации перестали получать данные об оплате аренды и не смогли определить местонахождение автомобиля, они обратились в полицию.В результате оперативно- розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий.Следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18