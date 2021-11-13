За год действия акции Время ранних пассажиры столичной подземки совершили более 21,5 миллиона поездок. Они сэкономили до 50% от стоимости проезда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

За год действия акции "Время ранних" пассажиры столичной подземки совершили более 21,5 миллиона поездок. Они сэкономили до 50% от стоимости проезда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.В ноябре 2020 года акция стартовала на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Пассажирам во внепиковые часы предоставляется скидка на проезд в 50%. Ежедневно поездки по сниженным тарифам совершают порядка 95 тысяч человек, уточнил заммэра.По поручению мэра комфорт поездок постоянно повышается, отметил Ликсутов. Он напомнил, что на Таганско-Краснопресненской линии ходят более вместительные поезда "Москва".Благодаря акции "Время ранних" на многих станциях по утрам стало гораздо свободнее. Время поездки на внепиковое решили изменить около 5,7 тысячи пассажиров – в вагонах стало свободнее в среднем на 6,8%, рассказал Ликсутов.Станции "Кузнецкий Мост" и "Полежаевская" разгружены на 14%. А на "Октябрьском поле" пассажиров стало меньше на 13%.Акция "Время ранних" действует в промежутках с момента открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Подобные скидки введены во многих мегаполисах мира.Напомним, что для безопасности пассажиров в метро ежедневно масштабная дезинфекция. Санитарной обработкой подвижного состава и инфраструктуры занимаются более шести тысяч сотрудников подземки.