В Москве благоустроят улицы и переулки, расположенные у Казанского вокзала. Высказать мнение о проекте можно на портале Активный гражданин, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

В Москве благоустроят улицы и переулки, расположенные у Казанского вокзала. Высказать мнение о проекте можно на портале "Активный гражданин", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем .Благоустройство затронет Новорязанскую, Ольховскую улицы, переулки Ольховский, Басманный, 1-й Басманный, а также тупики Ольховский и 1-й Ольховский. Сейчас эти места из-за близости Казанского вокзала трудно назвать тихими и уютными, отметил Собянин.Проект благоустройства предполагает расширение и качественное мощение тротуаров, высадку деревьев, создание новых мест отдыха. Огромная площадь перед выходом из метро "Комсомольская" преобразится в городской сквер, написал мэр."И тогда эти улицы заиграют новыми красками", – уверен градоначальник.Сейчас эти места крайне некомфортны для прогулок: парковочные столбы и неухоженная автостоянка мешают любоваться архитектурой города.Территории у Казанского вокзала станут еще одной точкой притяжения горожан и гостей столицы. Собянин сообщил, что в скором времени в гараж на Новорязанской улице переедет Музей Московского транспорта.Перед началом благоустройства проект обсудят с жителями. Высказать мнение о благоустройстве улиц и переулков у Казанского вокзала москвичи могут на портале "".Ранее Собянин о предстоящем благоустройстве 18 исторических переулков Арбата. Преобразятся Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский переулки.