Коронавирус в России сегодня снова установил рекорд. От инфекции скончались более 1200 человек.

Коронавирус в России сегодня снова установил рекорд. От инфекции скончались более 1200 человек.За минувшие сутки в России было выявлено 39 256 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют последние данные отечественного оперативного штаба по коронавирусу.Число выздоровевших от ковида в пятницу вновь оказалось меньше количества заболевших – инфекцию побороли 33 802 человека. При этом в больницах от недуга скончался 1241 пациент, что является новым абсолютным рекордом за все время пандемии. Таким образом, общее число подхвативших коронавирус в России сегодня впервые достигло 9 031 851 человек. Вылечить удалось 7 754 764 человек, а число летальных исходов достигло 254 167 человек.Среди субъектов и регионов России по тяжести эпидемиологической обстановки лидирует Москва, где за сутки зафиксировали 4185 новых заражений, 6597 выздоровлений и 97 смертей. Второе место занимает Санкт-Петербург с 3273 заболевших, 3882 поправившихся и 70 умерших пациентов. За ним следует Московская область: там было выявлено 2891 новых случаев ковида, 1866 выздоровлений и 53 летальных исхода. Четверку антилидеров замыкает Самарская область, где вирус подхватили 1790 человек, справились с недугом 987 человек и скончались 29 заболевших.Меньше всего новых заражений было выявлено в Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах – 34, 18 и 16 случаев соответственно.