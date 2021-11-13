Пожар произошёл накануне в одном из частных домов в селе Филипповское Киржачского района. На момент...

Пожар произошёл накануне в одном из частных домов в селе Филипповское Киржачского района. На момент прибытия спасателей дом уже почти сгорел, наблюдалось сильное задымление. Ветер усугублял ситуацию - из-за него огонь по деревянным конструкциям распространялся ещё быстрее, существовала угроза возгорания соседних жилых домов. Однако сотрудники МЧС этого не допустили и ликвидировали пожар на площади 221 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекались 6 единиц техники, 18 человек личного состава, также в тушении принимала участие добровольная пожарная команда д. Аленино 1 ед. техники, 2 человека. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.