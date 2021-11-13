Единственной уважительной причиной отсутствия сертификата вакцинации может стать медотвод.

В Ковровском районе с 15 ноября бюджетников, которые не привились от коронавируса, отстранят от работы. Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Осипов.Единственной уважительной причиной отсутствия сертификата вакцинации может стать медотвод. Однако количество людей, имеющих противопоказания, по сообщению директора депздрава - минимально.«С понедельника ни один работник бюджетной сферы без прививки не выйдет на работу», - подчеркнул во время заседания оперштаба Дмитрий Осипов.Известно, что в муниципалитете процедуру прошли порядка 90% педагогов и сотрудников транспортной сферы. Нововведения затронут порядка 50 учителей и воспитателей.Добавим, что в других сферах коллективный иммунитет в разы ниже. К примеру, в карьероуправлении от ковида защитились всего 32% рабочих. При этом с 15 ноября Роспотребнадзор начнёт проверки трудовых коллективов. Предприятиям грозят штрафы и приостановка деятельности.Ранее сообщалось, что в Муроме медик ГБУЗ ВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» Муромлянка ссылается на приказ Минздрава от 21 марта 2021 г. № 125н, по которому иммунизация от ковида не входит в список профилактических прививок. Она считает, что принуждение недопустимо, а отстранение – незаконно. Судебные тяжбы ещё не начались.