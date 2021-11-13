Утром 8 ноября в Муроме порядка 50 человек, преимущественно пожилые люди, выстроились в очередь в местное отделение «Газпрома». Горожане пришли в Горгаз оплачивать квитанции потому, что банки ..

Утром 8 ноября в Муроме порядка 50 человек, преимущественно пожилые люди, выстроились в очередь в местное отделение «Газпрома». Горожане пришли в Горгаз оплачивать квитанции потому, что банки и операторы ввели комиссию за оплату коммуналки. Ради экономии пенсионеры отправились платить напрямую в филиал ресурсоснабжающей компании.Как представитель владимирского отделения партии «Новые люди» Евгений Петров, в организации дали понять, что очереди будут выстраиваться до конца года.«Неужели наше старшее поколение будет так же стоять до конца ноября и в декабре. Столько же людей внутри здания. Людям даже негде посидеть. В наше непростое ковидное время создавать такие условия не есть хорошо», - добавил он.Напомним, что граждане старше 60 лет отправлены на самоизоляцию. Однако вынуждены нарушать её и создавать предпосылки для распространения COVID-19.