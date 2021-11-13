Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Климовская Вязниковского района поступило сегодня...

Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Климовская Вязниковского района поступило сегодня в 04-39. Поскольку о пожаре сообщили поздно, на момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение кровли и внутренней отделки дома. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.