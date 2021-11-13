В Судогодском районе прокуратура проверила, как соблюдается жилищное законодательство, а также...

В Судогодском районе прокуратура проверила, как соблюдается жилищное законодательство, а также законодательство о социальной защите определённой категории граждан.По информации ведомства, девушка, 1998 года рождения, оставшаяся без попечения родителей, включена в список детей-сирот. Им положено внеочередное обеспечение жилыми помещениями на территории Владимирской области. Тем не менее, девушка так и не получила своё жильё, несмотря на многочисленные обращения в муниципалитет. С ребёнком на руках она вынуждена арендовать квартиру.В целях защиты ее прав прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о предоставлении администрацией района жилого помещения нуждающейся.