Николай Басков не скрывает, что обожает вкусно поесть. Певец поделился рецептом своего любимого винегрета.
Николай Басков не скрывает, что обожает вкусно поесть. Певец поделился рецептом своего любимого винегрета.
Николай басков любит побаловать себя интересными блюдами. Рецепт винегрета артиста довольно необычный. Дело в том, что в составе этого салата есть не только овощи, а еще и селедка с майонезом.
Ингредиенты
Для приготовления блюда от Николая Баскова на две персоны понадобятся три картофелины, свекла, морковь и луковица – по одной штуке, 90 граммов сельди и 30 граммов майонеза.
Способ приготовления
Шаг первый. По отдельности отварить свеклу, морковь и картофель – до
готовности.
Шаг второй. Очистить вареные овощи и нарезать одинаковыми кубиками.
Шаг третий. Лук очистить и мелко нашинковать.
Шаг четвертый. Отделить шкурку от селедки, убрать хребет с
костями и нарезать небольшими кубиками.
Шаг пятый. Поставить на тарелку кулинарное кольцо, затем на дно
выложить сельдь, затем картофель и смазать майонезом. Потом выложить слоями морковь, лук и свеклу. Каждый из слоев перемазать
майонезом, в том числе и верхний.
Можно предварительно лук
замариновать в уксусе с сахаром и солью. По желанию блюдо можно украсить зеленью. К слову, данный рецепт очень напоминает "селедку под шубой", но Николай Басков предпочитает называть этот салат