Николай Басков не скрывает, что обожает вкусно поесть. Певец поделился рецептом своего любимого винегрета.

Николай Басков не скрывает, что обожает вкусно поесть. Певец поделился рецептом своего любимого винегрета.Николай басков любит побаловать себя интересными блюдами. Рецепт винегрета артиста довольно необычный. Дело в том, что в составе этого салата есть не только овощи, а еще и селедка с майонезом.ИнгредиентыДля приготовления блюда от Николая Баскова на две персоны понадобятся три картофелины, свекла, морковь и луковица – по одной штуке, 90 граммов сельди и 30 граммов майонеза.Способ приготовленияШаг первый. По отдельности отварить свеклу, морковь и картофель – доготовности.Шаг второй. Очистить вареные овощи и нарезать одинаковыми кубиками.Шаг третий. Лук очистить и мелко нашинковать.Шаг четвертый. Отделить шкурку от селедки, убрать хребет скостями и нарезать небольшими кубиками.Шаг пятый. Поставить на тарелку кулинарное кольцо, затем на дновыложить сельдь, затем картофель и смазать майонезом. Потом выложить слоями морковь, лук и свеклу. Каждый из слоев перемазатьмайонезом, в том числе и верхний.Можно предварительно лукзамариновать в уксусе с сахаром и солью. По желанию блюдо можно украсить зеленью. К слову, данный рецепт очень напоминает "селедку под шубой", но Николай Басков предпочитает называть этот салат