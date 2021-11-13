Если красота спасет мир, то это будут суккуленты...Сегодня уже появилось и такое понятие как...

Если красота спасет мир, то это будут суккуленты...Сегодня уже появилось и такое понятие как суккулентомания. Почему коллекционеры становятся одержимыми красотой этих растений? Может быть они попали под влияние инопланетного разума? Давайте спросим у героини репортажа Любови Истратовой, и полюбуемся этими неземными растениями."Все началось с любви и переросло в большую коллекцию", - делится Екатерина. Этот оазис - её хобби, хоть и подразумевает работу 24/7. Коллекционер растений уже 5 лет озеленяет свою жилплощадь. Горшков здесь почти тысяча и в каждом из них - любимчик.Екатерина Вдовина, коллекционер растений: «Церопегии - одни из моих любимых растений. Очень необычные суккулентные лианы. Вот такие у них длинные плети с листиками и ещё они наращивают бульбочки. Это утолщения на стебле, в которых они запасают влагу».Тоже ампельная, то есть стелющаяся - прекрасная колумнея, родственница фиалки. Осень не мешает её цветению из года в год. Колумнея - идеальна для подвесных ваз. Подвесить можно и орхидею. Только вот для этой разновидности не нужны ни ваза, ни горшок, ни земля.- Она эпифидная. Вот она на блоке живет и вот у нее цветочки. Это очень здорово. Это удивляет.- То есть её нужно только опрыскивать получается?- Да. Получается, что такую орхидею мы опрыскиваем, увлажняем или замачиваем.Без корней и лишних проблем живет и атмосферная тилландсия - экзотика влажных тропических лесов Южной Америки. Придумайте для неё "уютное грездышко", подвесьте на проволоке, держите в руках, - как угодно. Увлажняются тилландсии купанием в теплой воде или опрыскиванием, очень любят солнце. Не менее удивителен хиднофитум, растение с клубнем-муравейником, как ни странно, родственник кофе. В природе его жизнь - взаимовыгодное сотрудничество с насекомыми, как и у дисхидии - растения с двумя видами листьев.Муравьи делают себе домики и стаскивают туда какие-то продукты жизнедеятельности, а растения этим ещё и питаются.При правильном уходе из домашних растений не цветут только папоротники, - рассказывает Екатерина. Но и их разнообразие поражает не меньше.Екатерина Вдовина, коллекционер растений: «Это плацетениум - очень интересный вид папоротников, которые крепятся на деревьях, эпифидные папоротники. В простонародье, наверное, "рога" его называют. Он крепится к коре дерева, сюда, в эту розетку, собирает влагу и какие-то листья опавшие. Плюс вот эти крепежные листья со временем стареют и тоже становятся питанием для него»Самые "хайповые" и неприхотливые в уходе - суккуленты. Могут жить даже в ракушке, занимают мало места, остаются одни, пока вы в отпуске, выносливые и яркие.Екатерина Вдовина, коллекционер растений: «Они очень разнообразны. Очень! И по форме, и по цвету, и по-разному цветут, и по-разному выглядят. Создать из суккулентов коллекцию из 10-15 штучек очень легко и просто и поэтому, наверное, к ним сейчас такой повышенный интерес».В вашем доме не выживает даже кактус? Эти растения для вас! Они терпят любые огрехи ухода, размещения и освещения. Записывайте!Екатерина Вдовина, коллекционер растений: «Покажу 4. Это Сансевиерия. Сансевиерия - не просто зеленый "тещин язык", к которому мы все так привыкли. Сейчас очень много видов. В принципе, эта Ханни - она и красивая, и неприхотливая. Замиокулькас. У меня - черный Равен, немножко особенный вариант замиокулькаса. Очень неприхотливое растение и по свету, и по поливу. Сциндапсус: зеленую массу создает, множество видов, очень неприхотливый. И сингониумы, у меня тут 3 вида растения в одной миске».При желании можно приручить любого зеленого питомца, - рассказывает коллекционер. Главное - не забывать про ответственность за живой организм. И том числе и за братьев наших меньших: большинство растений ядовиты для кошек и собак, некоторые - смертельно опасны. Так что обогащая домашний, опирайтесь не только на моду, но и на мнение профессионала. Любовь Истратова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.