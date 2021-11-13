В 2022 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» во Владимире отремонтируют...

В 2022 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» во Владимире отремонтируют 14 дорожных объектов:- ул. Большая Московская (от ул. Златовратского до ул. Чехова),- ул. Большая Московская (от д. №1 по ул. Большая Московская до ул. Музейной),- ул. Большая Нижегородская (от д. № 71 до д. № 77),- ул. Добросельская (от Суздальского проспекта до ул. Егорова),- Рокадная дорога (от д. №41 по ул. Полины Осипенко до ул. Усти-на-Лабе),- ул. Тракторная (от ул. Асаткина до ул. Северная),- ул. Институтский городок, мкр. Юрьевец (от ул. Славная до д. №3-а по ул. Михалькова),- ул. Казарменная (от ул. МОПРа до Ново-Ямского переулка),- ул. Погодина (от ул. Добросельской до Красносельского проезда),- Юрьев-Польское шоссе (от д. № 133 по ул. Горького до автомобильной дороги «Юрьев-Польское шоссе - Сновицы»),- Московское шоссе (от д. №79-з по пр. Ленина до ул. Верхняя Дуброва),- ул. Гагарина (от д. №7 по ул. Гагарина до Манежного тупика),- ул. Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Лыбедской магистрали),- участок автодороги Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово»/Ладога-Лунево.В перечень дорожных работ включены ремонт проезжей части и тротуаров, установка ограждений безопасности, оборудование новых пешеходных переходов. Также запланирована установка нового светофорного объекта в районе Улыбышево.