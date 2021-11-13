Во Владимирской области на 13 ноября выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у ..

Во Владимирской области на 13 ноября выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 70 человек. Ещё 44 жителя подхватили опасную болезнь в Ковровском, 39 - в Муромском, 34 - в Гусь-Хрустальном, 16 - в Кольчугинском районах.По 14 инфицированных прибавилось в Вязниковском и Юрьев-Польском, 13 - в Суздальском, 12 - в Петушинском, по 11 - в Камешковском, Киржачском и Гороховецком районах. Сразу 10 положительных тестов на ковид пришло пациентам в Собинском, 9 - в Александровском, 8 - в Судогодском, 7 - в Селивановском, 6 - в Меленковском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 67 024 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 15 723 случая во Владимире, 7736 - в Гусь-Хрустальном районе, 7395 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.