Во Владимирской области сократилось число вызовов скорой помощи. Об этом рассказал врио губернатора Александр Авдеев. По мнению главы региона, улучшению ситуации поспособствовал ..

Во Владимирской области сократилось число вызовов скорой помощи. Об этом рассказал врио губернатора Александр Авдеев.По мнению главы региона, улучшению ситуации поспособствовал мини-локдаун и продление школьных каникул.«В Меленковском районе количество звонков упало на 20-25%. Стало меньше тяжёлых пациентов», - уточнил он.Количество свободных мест в ковидариях увеличилось со 187 до 313 коек. От коронавируса привились больше 50% жителей региона, подлежащих иммунизации.«Призываю тех, кто ещё не успел, последовать их примеру. Наша цель – 80%», - добавил губернатор.