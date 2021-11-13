В рамках операции сотрудники ОГИБДД провели рейдовые мероприятия в Юрьев-Польском, Муроме и Гусь-Хрустальном.

Во Владимирской области продолжается операция «Автобус». Цель мероприятия - пресечение нарушений Правил дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров. В рамках операции рейдовые мероприятия проведены в нескольких районах области.В Юрьев-Польском полицейские проверили легальность деятельности перевозчиков, соблюдение режима труда и отдыха водителей при управлении автобусами, документы, а также техническое состояние транспортных средств.Всего было проверено 13 маршрутных транспортных средств. При проверке одного из автобусов было установлено отсутствие соответствующей лицензии, а также выявлена неисправность тахографа.В Гусь-Хрустальном в ходе аналогичного рейда проверено тридцать пять единиц транспорта, из них двадцать четыре автобуса. Полицейские выявили пятнадцать нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе восемь нарушений со стороны водителей автобусов.В Муроме контрольные проверки автобусов проведены на конечных остановках, автовокзале, а также на региональных и межрегиональных автодорогах. Всего было проверено более 30 автобусов, выявлено 7 нарушений транспортного законодательства, в том числе управление автобусов без прохождения технического осмотра, с превышением нормативных значений в выбросах в атмосферу загрязняющих веществ, непредоставление преимущества в движении пешеходам.В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушения.Со всеми нарушителями госавтоинспекторы провели разъяснительную работу, напомнив о недопустимости нарушений в сфере дорожной безопасности и подчеркнув важность выполнения установленных предписаний и ответственного отношения к другим участникам движения.Рейдовые мероприятия проходят и в других районах региона.