Владимирский государственный университет продлил дистанционное обучение для студентов до 28 ноября. Занятия будут проходить по утверждённому расписанию. Об этом рассказали в пресс-службе ..

Владимирский государственный университет продлил дистанционное обучение для студентов до 28 ноября. Занятия будут проходить по утверждённому расписанию. Об этом рассказали в пресс-службе ВУЗа.По вопросам организации учебного процесса учащимся следует обращайться в дирекцию своего института, которая работает в обычном режиме.Ребятам напомнили, что в ВлГУ продолжают работать пункты вакцинации от Covid-19. Записаться на прививку можно по электронной почте: . В письме следует указать ФИО и контактный телефон. На иммунизацию нужно принести паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования - оригиналы и ксерокопии.Студентам также предложили оценить качество дистанта. До 17 ноября в личном кабинете проходит .Напомним, что на «удалёнку» университет ушёл с 30 октября.