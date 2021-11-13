На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 330 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 330 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:70 - во Владимире;44 - в Ковровском районе;39 - в Муромском районе;34 - в Гусь-Хрустальном районе;16 - в Кольчугинском районе;14 - в Вязниковском и в Юрьево-Польском;13 - в Суздальском районе;12 - в Петушинском районе;11 - в Камешковском, Киржачском и в Гороховецком районах;10 - в Собинском районе;9 - в Александровском районе;8 - в Судогодском районе;7 - в Селивановском районе;6 - в Меленковском районе;1 - в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 67 024 случая заболевания.