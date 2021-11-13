На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 330 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 330 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
70 - во Владимире;
44 - в Ковровском районе;
39 - в Муромском районе;
34 - в Гусь-Хрустальном районе;
16 - в Кольчугинском районе;
14 - в Вязниковском и в Юрьево-Польском;
13 - в Суздальском районе;
12 - в Петушинском районе;
11 - в Камешковском, Киржачском и в Гороховецком районах;
10 - в Собинском районе;
9 - в Александровском районе;
8 - в Судогодском районе;
7 - в Селивановском районе;
6 - в Меленковском районе;
1 - в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 67 024 случая заболевания.