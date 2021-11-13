Житель Коврова забыл о долгах по алиментам и решил отправиться в отпуск. Выяснилось, что пока мужчина не заплатит дочери 200 тысяч рублей за границу его не выпустят. Как сообщает пресс-служба ..

Житель Коврова забыл о долгах по алиментам и решил отправиться в отпуск. Выяснилось, что пока мужчина не заплатит дочери 200 тысяч рублей за границу его не выпустят.Как сообщает пресс-служба УФССП по Владимирской области, на исполнении в ведомстве находилось дело о взыскании с горе-отца крупной суммы. Взять с 41-летнего ковровчанина было нечего. Тогда судебный пристав решил ограничить выезд земляка за рубеж.«Родитель официально не работал и содержать ребёнка не желал», - подчеркнули в службе.Однако статус «невыездного» заставил должника внести указанную сумму. В результате он выполнил свои обязательства и получил право позагорать на солнечном пляже в Турции.