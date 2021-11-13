Садоводов всегда интересуют полезные советы. И особенно привлекают внимание порой фантастические...

Садоводов всегда интересуют полезные советы. И особенно привлекают внимание порой фантастические успехи опытных аграриев. Результатами завершившегося летнего сезона как всегда довольна садовод из села Зиновьево Анастасия Селиванова. Еще бы она до сих пор снимает ФИГИ с инжирного дерева. Какой такой инжир в Александровском районе, вы спросите? А тот самый - с нежной сладкой мякотьюСмотрим сюжет!