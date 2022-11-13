Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поставил задачу проверить объекты критической инфраструктуры. Об этом руководитель сообщил в своём телеграм-канале. Проверка коснётся укрытий, систем оповещения, водоснабжения и других объектов.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поставил задачу проверить объекты критической инфраструктуры. Об этом руководитель сообщил в своём телеграм-канале. Проверка коснётся укрытий, систем оповещения, водоснабжения и других объектов.
По словам главы региона, из-за напряжённой обстановки в мире необходимо укрепить базу ГО и реагирования на ЧС.
Ранее во Владимирской области проверили систему оповещения. Сигналы ЧС звучали в населённых пунктах, а жителям региона на телефоны приходили предупреждающие сообщения.
«Надейся на лучшее, готовься к худшему», - резюмировал губернатор.