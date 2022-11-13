Между Владимиром и Суздалем, в селе Борисовское есть прекраснейший древний храм. Он официально...

Между Владимиром и Суздалем, в селе Борисовское есть прекраснейший древний храм. Он официально признан памятником монументальной живописи. Оценить его красоту приглашаем и вас.Святой князь Владимир словно живой. Глубина взгляда, фотографичность изображения, блики, точность и плавность пропорций создают эффект его присутствия. В этом удивительная особенность академического стиля росписи, расцвет которого пришелся на 19 век.Аркадий Маковецкий, иерей, настоятель Храма Святого Василия Великого:- 19 век - век реалистической живописи. Т.е. фигуры святых максимально реалистично написаны. Если на иконах плоские изображения, удлиненные черты лица, кисти рук, то здесь ничем не отличается от Грановитой палыты, шедевров Эрмитажа, Русского музея.Отец Аркадий - настоятель Храма Святителя Василия Великого в селе Борисовское уже почти 30 лет. Его историю изучал и в архивных документах. А уходит она в глубь веков.Аркадий Маковецкий, иерей, настоятель Храма Святого Василия Великого:- Село было дворцовым, Московский князь Иван Калита в завещании детям отписывал эти села. И вот в том числе Борисовское. И старая Купавна под Москвой были переданы сыну Семену Гордому. Поэтому с достоверностью можем утверждать, что в 1314 году храм на этом месте существовал.В 1835 на месте деревянного возвели каменный храм. Из двух частей - зимней и летней. Каждая расписана в своем стиле. И это удивительно, что роспись пережила все революционные лихолетья и не погибла от рук богоборцев. В 1993 перед отцом Аркадием предстала очень скорбная картина. Но даже среди разрухи, грязи и копоти Спаситель показал свое присутствие.Аркадий Маковецкий, иерей, настоятель Храма Святого Василия Великого:- Нерукотворенный образ Иисуса Христа. Сохранность 100%. То ли ветер сюда не попадал. Когда мы пришли - ахнули. Вот Иисус Христос сверху. Композиция "Придите ко мне труждающиеся" и узник, который припал к его стопам. Это все первоначальная живопись.Первоначальную живопись удалось сохранить и при пожаре в 2013-м. Было так все закопчено - как будто туристы жгли костер. Но отец Аркадий и сегодня возвращает к жизни Борисовский храм. Реставраторы воссоздают утраченное.Аркадий Маковецкий, иерей, настоятель Храма Святого Василия Великого:- Много было утрат. Но вот с Божьей помощью мы восстановили за эти годы. Конечно, может быть, эксперты-искусствоведы и найдут какие погрешности. Но процентов на 95 приближена к оригиналу 19 века.Настенная живопись в зимней части храма восстановлена в полном объеме. И это редкое явление. Храму даже присвоен особый статус - "Памятник монументальной живописи" и выдан соответствующий сертификат. В 19 веке академический стиль считался новаторским, даже авангардным в росписи. Палехские мастера своими ориентирами выбрали художников эпохи Возрождения. Их роспись стала насыщаться цветом, эмоциями, композиции в академическом палехском стиле полны торжественности и историчности.Аркадий Маковецкий, иерей, настоятель Храма Святого Василия Великого:- Когда стала развиваться реалистическая живопись, она стала включать в себя не только сами иконописные изображения, но и альфреику, и пейзажи. И здания на фоне. Вы посмотрите на эти вот цветы, орнаменты, кажется, не так уж и много цветов. На самом деле, 36 оттенков. Разного - красного, бордового, фиолетового, синего... То есть очень богатая альфреика. Живопись ранних веков - она такой богатой альфреики не представляет.С новым статусом для самого храма ничего не изменилось. Особой поддержки нет, а вот ответственности прибавилось - стало больше контроля: всё ли правильно реставрируем? Говорит настоятель. Ошибаться не дают. Хотя в самой настенной живописи много нетрадиционных особенностей. Как, например, в раскрытом Евангелии Святителя Николая.Аркадий Маковецкий, иерей, настоятель Храма Святого Василия Великого:- Обычно пишут из Евангелия от Луки... Здесь совсем другой текст. Самое интересное, что когда было 1 поновление в 1996 году, было написано традиционно, а после трагедии 2013 - отмыли до самого первого текста, оказался текст совершенно другой.Конечно, это интересно с исторической точки зрения, но неважно верующим, какой текст на стене, - главное, что Святой смотрит на нас и молитвенно внимает молитвам - продолжает отец Аркадий. Говорит, что когда взял храм в 90-е, у святого Николая не было глаз. А вот некоторые лики в Летней части храма - святого мученика Иоанна, преподобных Афанасия и Евдокии - сохранились даже в первозданном виде. Сегодня их скрывает сеть строительных лесов.- Тут еще понимаете, что получилось? Были склады с зерном. Много пыли источают. И живопись была залеплена как шпаклевкой что ли. Когда смыли, такую красоту обнаружили.Летний храм расписан накануне первой мировой - в 1912 году. И это другой стиль - билибинский, соединивший элементы древнерусского и византийского искусств. Вековую роспись сегодня подновляют на высоте 9-этажного дома. Как рассказывает Дмитрий Фролов, уже на 70-80% сделана расчистка, восстановлен лакокрасочный слой. В росписи этой части храма есть и другие особенности - удлиненные пропорции и соединение разных направлений живописи.Дмитрий Фролов, реставратор:- Из академической живописи, из канонической и старообрядческой, сюжеты - подписи разные... Эклектика своего рода.Белила были свинцовые - очень сильно живопись потемнела. Скорее всего, из-за недостатка света. Освещенность не очень. А свинцовые белила уходят. Краски, в отличие от современных, были натуральные.Отец Аркадий говорит, что живопись храма содержит множество интересных моментов, которые заслуживают изучения искусствоведов. Предстоит и разгадка ЭТОГО практически уничтоженного текста. Восстановленная "проповедь в красках" откроется всеобщему взору в следующем году. Есть планы и у отца Аркадия - он заканчивает свою книгу по истории древнего храма.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”