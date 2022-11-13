Мы привыкли к Лолите как к женщине без комплексов и клоунессе. Но с годами в ней все сильнее появляется мощное драматическое начало. Сценические образы, песни и клипы – певица выглядит в них мудрой, тонкой, с большим жизненным опытом. И поет она сегодня про таких же сильных людей.

Мы привыкли к Лолите как к "женщине безкомплексов" и клоунессе. Но с годами в ней все сильнее появляется мощноедраматическое начало. Сценические образы, песни и клипы – певица выглядит в нихмудрой, тонкой, с большим жизненным опытом. И поет она сегодня протаких же сильных людей.В мае 2018-го у Лолиты вышла пластинка "Раневская"."Раз в четыре года, я делаючто-то новое, – говорила тогда исполнительница. – Просто я не пишу песни. Я ихзаписываю, как чужие мысли...". Эти чужие мысли принадлежали Алексею Романоф, которыйнаписал к синглу "Раневская" глубокие по смыслу слова и потрясающую музыку. И они оказались оченьсозвучными тогдашнему состоянию Лолиты. "Остановились часы, в полночь не бьют, //Нет больше друзей которые лгут. // Трагикомедия – выход на бис. // Занавесмедленно падает вниз", – пела Лолита, испытавшая так много в жизни.А весной прошлого годаона с коллегами по сцене приняла участие в записи трибьют-альбома "Я – голос ваш" с песнями на стихи Анны Ахматовой. Композиция "Приходи на меня посмотреть" сразустала хитом и Лолита теперь включает ее в концерты.Сегодня даже кажется, что нечтоавтобиографичное 58-летняя Лолита Марковна вкладывает в строчки 23-летней АнныАндреевны: "Приходи на меня посмотреть. // Приходи. Я живая. Мнебольно. // Этих рук никому не согреть, // Эти губы сказали: "Довольно!" УАхматовой было три не самые счастливые брака, Лолита только в официальныхбраках состояла пять раз. Получается, что описанная поэтессой женская драмаблизка и понятная певице через столетие.И вот новая мощная премьера – "Марлен". Образованныйслушатель сразу поймет, что речь в песне идет про драматичные отношения актрисыи певицы Марлен Дитрих с писателем Эрихом Марией Ремарком.85 лет назад, в 1937-м, в Венеции междуними завязался роман, ставший тяжелым и мучительным для обоих. Вскоре Ремаркопишет возлюбленную в книге"Триумфальная арка" в образе Жоан Маду: "Высокие брови, широко поставленныеглаза, светлое таинственное лицо. Оно было открытым, и это составляло еетайну".Хотя позже в дневнике писатель признавался,что эта женщина, хотя он и считал ее своей музой, "разрушила его жизнь", имеябесконечное число знаменитых любовников и даже любовниц. Ведь когда однаждыРемарк рискнул сделать Дитрих предложение, она ответила, что только что сделалааборт от очередного поклонника.Писатель не мог самостоятельносправиться с чувствами к Марлен и обратился к психиатру, который поставил емудиагноз "сильная зависимость от любви других людей".Они написали друг другу сотни писем, нобольшинство посланий Марлен сожгла ревнивая жена Ремарка Полетт Годар, ужепосле его смерти, а его письма хранились у Дитрих до конца ее жизни.И песня Лолиты "Марлен" – это словно быеще одно письмо актрисы к писателю, которого она переживет на 22 года. "Ты бы мог мною гордиться, // Если б виделмои глаза, // Если б трогал вот эти руки ,// Ты бы новый роман написал. //Ты бымог мною гордиться, // Если б знал, что я пережила – // Эту боль бесконечнойразлуки, //Эту роль, что судьба мне дала", – поет Лолита от имени Марлен кавтору роману "На Западном фронте без перемен".Эта книга про ужасы Первой мировой войнысчитается самым популярным антивоенным романом ХХ века. И название сталоприпевом песни того же Алексея Романоф для Лолиты. Но как же оно актуально и сегодня, когда снова мир сошел с ума и кажется, что назападном фронте – без перемен… В 1929 году Ремарк описал жестокость войны сточки зрения 20-летнего солдата. Спустя столетие ничего не поменялось в мире."Это первый трек в моей сценическойжизни, который наплакан, – признается Лолита. – Все остальное мои любимыеавторы всегда писали о своих переживания. Мы с Лешей Романоф очень хотим, чтобы"Марлен" вселяла любовь и надежду, чтобы все слезы остались позади у всех". Но все равно, когда слушаешь эту песню, в горле – ком...Она получилась глубокой, мощной,сильной. И клип такой же – стильный и лаконичный. Невероятной красоты Лолитапредстает в нем в образе Марлен Дитрих. Мужской фрак, шляпа-котелок, развязанный галстук-"бабочка"– перед нам классический портрет голливудской дивы. Мы словно бы оказываемся насъемочной площадке, где софиты, камеры. рельсы...Примечательно, что клип снят однимдублем – без монтажа и единой склейки. Здесь нет права на ошибку и исправить ничегонельзя – все как в жизни. А продолжительные аплодисменты в конце видео – они иМарлен, и Ремарку, и, конечно, Лолите.Все – достойны.