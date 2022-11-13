Звезда российских сериалов Мария Миронова предупредила россиян.

Звезда российских сериалов Мария Миронова предупредила россиян.В личном блоге актрисы появился неожиданный пост, посвященный показу новой драмы. "Монастырь! Уже скоро на Кинопоиске", — написала Мария Миронова в телеграм-канале.Таким образом 49-летняя артистка предупредила публику, что осенью зрители увидят сериал "Монастырь", где ей досталась роль монахини Патрикеи. Ранее знаменитость уже демонстрировала рясу поклонникам, а теперь пришла пора увидеть проект основательно.Старт сериала "Монастырь" на портале "Кинопоиск" намечен на 19 ноября. Режиссером выступает Александр Молочников. Мария Миронова играет второстепенного персонажа, хотя главная героиня ее тезка. Сюжет — классическая передряга, в которую вляпались сразу несколько человек по вине столичной тусовщицы."Однажды в Эмиратах она едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера, вечеринка выходит из-под контроля, и теперь Марии грозит тюрьма, ее преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы", — гласит информация о центральном действующем лице.Изюминкой картины стала блогер Анастасия Ивлеева, которая никогда не получала актерского образования и даже . Теперь зрители гадают, сможет она талантливо увлечь зрителя или же профессионалка Мария Миронова затмит ее с легкой руки.