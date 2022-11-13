Заседание по выборам главы областного центра пройдёт утром в среду - 16-го ноября. Депутаты будут...

Заседание по выборам главы областного центра пройдёт утром в среду - 16-го ноября.Депутаты будут голосовать открыто. Что это значит? В отличие от тайного голосования, воля голосующего выражается в присутствии других лиц.Напомним, 10-го ноября комиссия по отбору кандидатов на должность главы города Владимира провела тестирование четверых претендентов на знание законодательства и заслушала их план развития областного центра: https://vladtv.ru/politics/138988/В итоге до заседания горсовета были допущены все участники конкурса. Напомним, это: Роман Валерьевич Кавинов, Андрей Николаевич Наумов, Дмитрий Викторович Наумов и Владимир Владимирович Рыкунов.12 ноября стало известно, что Роман Кавинов снимает свою кандидатуру с конкурса.Фото: https://vladimir-city.ru/